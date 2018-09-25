Я нашел ошибку
Главные новости: 
В других муниципалитетах Самарской области работы по подготовке к зиме находятся на финальной стадии.
В Похвистневском районе Самарской области стартовал отопительный сезон
Опубликовано Постановление Губернатора Самарской области об изменениях в структуре некоторых органов исполнительной власти.
Дмитрий Азаров утвердил новую структуру Правительства Самарской области
Победители конкурса получат возможность приехать на Медиафорум ОНФ, который состоится весной 2019 г.
Народный фронт и Союз журналистов России запустили Всероссийский конкурс журналистских работ «Правда и справедливость»
В результате исследования эксперты не смогли рекомендовать к покупке ни один из представленных образцов.
Дрожжи и консерванты. Глазированные сырки оказались опасны для здоровья
Новые главы Хабаровского края и Владимирской области после выборов теперь должны будут сдать экзамен перед жителями региона.
Песков заявил, что новым главам регионов предстоит сдать серьёзный экзамен
К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет.
В Самаре продлён прием заявок на фотоконкурс «В объективе закона»
Документ предусматривает штрафы до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов.
Госдума приняла закон о наказании за увольнение работников перед пенсией
Команда СОБР Приволжского округа Росгвардии завоевала третье место.
Офицер самарского СОБР вошел в число лучших спецназовцев Росгвардии
сегодня  Вторник, 25 сентября, 18:38
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/09:
USD 66.16
-0.09
EUR 77.68
-0.4
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре пройдет конференция по социальному предпринимательству

25 сентября 2018 15:50
84
Конференция носит событийный характер и направлена на формирование положительного общественного мнения о социальном предпринимательстве.
28 сентября 2018 года с 10.00 до 15.00 в отеле «Лотте Самара» состоится конференция по социальному предпринимательству.

Организатором мероприятия выступает Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара.

Конференция носит событийный характер и направлена на формирование положительного общественного мнения о социальном предпринимательстве.

Деловая программа конференции включает:

- пленарное заседание;

- презентационную платформу для социальных бизнес-проектов;

- коммуникационные площадки для предпринимателей;

- обсуждение проектов социального франчайзинга.

Мероприятие предоставит возможность презентовать положительный опыт социальных практик, повысить информированность предпринимательского сообщества и населения о социальном предпринимательстве и его роли в решении социально-экономических проблем регионов, обеспечить обмен лучшими практиками реализации социальных проектов.

Участие в конференции бесплатное. Предварительная регистрация по ссылке https://mbu-samarskiy-biznes-inku.timepad.ru/event/805965/.

Также, зарегистрироваться можно по телефону 8 (846) 207-25-51, в Viber по номеру 8 (917) 114-99-42 (указать ФИО и адрес электронной почты) или направить свои данные (ФИО и номер телефона) на адрес электронной почты: event@samarabiznes.ru, передает пресс-служба администрации Самары. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
25 сентября 2018  17:56
Победители конкурса получат возможность приехать на Медиафорум ОНФ, который состоится весной 2019 г.
Народный фронт и Союз журналистов России запустили Всероссийский конкурс журналистских работ «Правда и справедливость»
Победители конкурса получат возможность приехать на Медиафорум ОНФ, который состоится весной 2019 г.   Социум
30
25 сентября 2018  17:45
В результате исследования эксперты не смогли рекомендовать к покупке ни один из представленных образцов.
Дрожжи и консерванты. Глазированные сырки оказались опасны для здоровья
В результате исследования эксперты не смогли рекомендовать к покупке ни один из представленных образцов.  Социум
72
25 сентября 2018  17:37
Новые главы Хабаровского края и Владимирской области после выборов теперь должны будут сдать экзамен перед жителями региона.
Песков заявил, что новым главам регионов предстоит сдать серьёзный экзамен
Новые главы Хабаровского края и Владимирской области после выборов теперь должны будут сдать экзамен перед жителями региона.  Социум
69
Весь список

Здравоохранение
25 сентября 2018  15:35
Жителей Самарской области приглашают сделать прививку от гриппа в поликлинике по месту жительства
Жителей Самарской области приглашают сделать прививку от гриппа в поликлинике по месту жительства
  Здравоохранение
81
25 сентября 2018  15:20
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства
Врачи выездной поликлиники областной больницы осмотрят детей в Красноармейском районе
  Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительств а. Здравоохранение
72
25 сентября 2018  12:12
Гериатры проведут прием пациентов центра социального обслуживания в Самаре
Гериатры проведут прием пациентов центра социального обслуживания в Самаре
Пожилым людям дадут индивидуальные рекомендации. Здравоохранение
128
Весь список
Новости медицины
4 сентября 2018  19:17
Подростки – пациенты педиатра, особенности подросткового возраста
Подростки – пациенты педиатра, особенности подросткового возраста
 Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические  нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
371
21 августа 2018  18:23
ДНК тестирование в спортивной генетике
ДНК тестирование в спортивной генетике
 ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
216
18 июля 2018  21:15
Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
 AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
1087
Весь список
Туризм
21 сентября 2018  13:28
В России отмечается рост гастрономического туризма. В Кишеневе прошел Молдо-Российский форум.
В России отмечается рост гастрономического туризма
В Кишиневе прошел Молдо-Российский форум. Туризм
283
19 сентября 2018  12:42
39% путешественников не поедут в отель с плохими отзывами А самый популярный уровень отеля у отдыхающих — три звезды.
39% путешественников не поедут в отель с плохими отзывами
А самый популярный уровень отеля у отдыхающих — три звезды. Туризм
292
17 сентября 2018  12:50
Туризм переходит из ведения министерства культуры РФ в подчинение Минэкономразвития России
Туризм переходит из ведения министерства культуры РФ в подчинение Минэкономразвития России
Ведомство продолжит выполнять свои функции. Туризм
353
Весь список
Образование
25 сентября 2018  12:35
В Самарском политехе пройдет школа-симпозиум Ведущие ученые выступят с докладами на актуальные темы в области химии.
В Самарском политехе пройдет школа-симпозиум
Ведущие ученые выступят с докладами на актуальные темы в области химии. Образование
113
21 сентября 2018  12:41
Самарский политех выиграл конкурс проектов фестиваля «От Винта!»
Самарский политех выиграл конкурс проектов фестиваля «От Винта!»
Делегация опорного университета награждена поездкой в Европу. Образование
276
20 сентября 2018  12:09
В самарском Политехе начинается набор в Самарскую Менделеевскую школу
В самарском Политехе начинается набор в Самарскую Менделеевскую школу
Обучение в ней – бесплатное. Образование
354
Весь список

Культура
24 сентября 2018  15:57
В театре «СамАрт» состоится премьера спектакля «Маугли»
В театре «СамАрт» состоится премьера спектакля «Маугли»
  Культура
225
24 сентября 2018  13:08
В Самарской области начался приём заявок на конкурс «Живая классика» В рамках его школьники в возрасте от 10 до 17 лет читают друг другу отрывки из любимых книг.
В Самарской области начался приём заявок на конкурс «Живая классика»
В рамках его школьники в возрасте от 10 до 17 лет читают друг другу отрывки из любимых книг. Культура
230
21 сентября 2018  14:25
«Да светит свет ваш пред людьми…» - под таким девизом в 2018 году самарский кинофестиваль собрал сценаристов, операторов, режиссеров России, Сербии, Белоруссии, Германии, Киргизии и других стран.
В Самаре прошло закрытие XI кинофестиваля "Соль земли"
«Да светит свет ваш пред людьми…» - под таким девизом в 2018 году самарский кинофестиваль собрал сценаристов, операторов, режиссеров России, Сербии,... Культура
214
Весь список
Мода
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
330
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1321
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1555
Весь список


Видео
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
559
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15452
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
604
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
811
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
842
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
1143
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
767
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
844
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1847
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1296
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1437
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1394
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет конференция по социальному предпринимательству
Врачи выездной поликлиники областной больницы осмотрят детей в Красноармейском районе
На самарской набережной состоятся соревнования на Кубок по мини-футболу среди команд Госавтоинспекции
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда