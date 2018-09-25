В Самаре пройдет конференция по социальному предпринимательству

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Организатором мероприятия выступает Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара.Конференция носит событийный характер и направлена на формирование положительного общественного мнения о социальном предпринимательстве.Деловая программа конференции включает:- пленарное заседание;- презентационную платформу для социальных бизнес-проектов;- коммуникационные площадки для предпринимателей;- обсуждение проектов социального франчайзинга.Мероприятие предоставит возможность презентовать положительный опыт социальных практик, повысить информированность предпринимательского сообщества и населения о социальном предпринимательстве и его роли в решении социально-экономических проблем регионов, обеспечить обмен лучшими практиками реализации социальных проектов.Участие в конференции бесплатное. Предварительная регистрация по ссылке https://mbu-samarskiy-biznes-inku.timepad.ru/event/805965/.Также, зарегистрироваться можно по телефону 8 (846) 207-25-51, в Viber по номеру 8 (917) 114-99-42 (указать ФИО и адрес электронной почты) или направить свои данные (ФИО и номер телефона) на адрес электронной почты: event@samarabiznes.ru, передает пресс-служба администрации Самары.