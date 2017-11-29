В Самаре пройдет казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»
29 ноября 2017 21:25
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В ходе мероприятия состоится концерт, на котором выступят фольклорные ансамбли и солисты. Они исполнят казачьи песни. Также на
празднике будут показан видеофильмы о дореволюционной истории волжского казачества, о деятельности Волжского войскового казачьего
общества и проекте «Дорогами Ермака», который был реализован летом 2017 года. До начала мероприятия в фойе Дворца культуры
развернется выставка-продажа казачьей атрибутики, книг и оружия, а праздничным настроением гостей зарядит Духовой оркестр Детской школы искусств № 14.
На казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!» приглашены представители органов исполнительной и законодательной власти города и
области, руководители национальных общественных объединений, казачий актив и казаки-кадеты нашего региона. Начало мероприятия в 13.00, сообщает информационный портал о дружбе народов «ВСЕ МЫ – РОССИЯ!».
Фото: samddn.ru
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