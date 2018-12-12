В Самаре пройдет историко-патриотический фестиваль образовательных учреждений «Самарская Лука – центр притяжения казачества»

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Мероприятие организуется при поддержке Администрации городского округа Самара.Задача фестиваля - повышение эффективности потенциала патриотического воспитания, заложенного в народных казачьих традициях.Цель фестиваля - создание единой и эффективной площадки для привлечения учащихся образовательных учреждений г. о. Самара с казачьим компонентом к изучению истории казачества России и Поволжья, воспитания патриотизма и сохранения традиционных ценностей, популяризации казачьей культуры, пропаганды здорового образа жизни.Как отмечают организаторы фестиваля, необходимость проведения таких мероприятий патриотической направленности связана с тем, что образ казака, как защитника государства от внутренних и внешних врагов, может позволить поднять патриотическую работу в учебных заведениях города с казачьим компонентом на качественно новый уровень.Программой фестиваля предусмотрено:- 11:00 – 11:10 - торжественное открытие Фестиваля, выступление почетных гостей;- 11:20 – 12:00 - конкурс «Страницы истории Казачества», включающий в себя освещение вопросов по истории казачества;- 12:00 – 12:30 - спортивный блок: показательные выступления по стрельбе из пейнтбольного оружия и спортивного лука, по метанию спортивных ножей; по приемам и навыкам владения традиционным казачьим оружием;- до 14:30 - культурно-развлекательный блок: виртуальные экскурсии по городу Самара, памятным местам, связанным с известными представителями казачества в Самарском крае; выставка традиционного казачьего оружия, вооружения и амуниции времен 1-й Мировой и Великой Отечественной войн, а также артефактов полевых поисковых выходов, на которых учащиеся и казаки смогут ознакомиться с уникальными образцами из частных коллекций; театрально-зрелищные сценки о войнах, которые вела Россия в ХVI - ХХ веках, которые успешно представлялись военно-историческими клубами и творческими коллективами Самары; показательные выступления представителей казачьих классов по различной тематике; представление образцов снаряжения добровольцев-спасателей; катание на лошадях; угощение кашей из казачьей печи и чаем;- 14:30 – 15:00 - торжественное закрытие фестиваля, подведение итогов, награждение участников и победителей, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации