В Самаре пройдет городской конкурс видеороликов «Авторский взгляд» на английском языке
14 декабря 2018 15:59
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Целью конкурса является выявление талантливых детей, способных к достижению высоких результатов в интеллектуальном труде, повышение интереса к изучаемым предметам, а также уровня владения разговорным английским языком.
Организаторами мероприятия выступают МБОУ «Школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов им. М.В. Ломоносова» городского округа Самара, МБОУ ОДПО «Центр развития образования» городского округа Самара при поддержке Департамента образования Администрации городского округа Самара.
В этом году участие в конкурсе примут 20 образовательных организаций города.
Победители будут награждены дипломами Департамента образования Администрации городского округа Самара, кубками и грамотами Оргкомитета.
Начало мероприятия в 14.00, передает пресс-служба горадминистрации.
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