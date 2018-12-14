В Самаре пройдет городской конкурс видеороликов «Авторский взгляд» на английском языке

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Целью конкурса является выявление талантливых детей, способных к достижению высоких результатов в интеллектуальном труде, повышение интереса к изучаемым предметам, а также уровня владения разговорным английским языком.Организаторами мероприятия выступают МБОУ «Школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов им. М.В. Ломоносова» городского округа Самара, МБОУ ОДПО «Центр развития образования» городского округа Самара при поддержке Департамента образования Администрации городского округа Самара.В этом году участие в конкурсе примут 20 образовательных организаций города.Победители будут награждены дипломами Департамента образования Администрации городского округа Самара, кубками и грамотами Оргкомитета.Начало мероприятия в 14.00, передает пресс-служба горадминистрации.