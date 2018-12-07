В Самаре пройдет городской фестиваль мобильных роботов «ТехноМир»

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Целью фестиваля является выявление и развитие творческих способностей учащихся образовательных учреждений городского округа Самара и Самарской области; поддержка их интереса к научной деятельности; привлечение талантливой молодежи к сфере высоких технологий и содействие в реализации их потенциальных возможностей; расширение технического кругозора и проведение ранней профориентации школьников.В 2018 году в фестивале «Техномир» принимают участие команды из образовательных учреждений городского округа Самара и города Тольятти, Самарской областиСоревнования проводятся в трех возрастных категориях в таких номинациях, как «Чертежник», «Шорт-трек», «Теннис», «Сокращение пищевых отходов», «Боулинг», «Траектория», «Робот в мешке».Организаторами фестиваля выступают Министерство образования и науки Самарской области, МАОУ СамЛИТ при содействии Администрации городского округа Самара, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации