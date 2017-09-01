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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре пройдет французская мастерская "Яблоня вежливости"

1 сентября 2017 10:14
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В Самаре пройдет французская мастерская
Мероприятие состоится в рамках Яблочного дня.

Альянс Франсез Самара приглашает горожан в рамках "Яблочного дня на усадьбе" на французскую мастерскую "Яблоня вежливости".

Вы сможете выучить (или вспомнить) все самые нужные слова для выражения вежливости на французском, закрепить их в песне и пообщаться с носителем языка Флоранс Трёй! Мероприятие понравится и взрослым и детям!
Мероприятие состоится 3 сентября в Самарском литературном музее (ул.Фрунзе, 155) с 16 до 18 ч.
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Комментарии



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