В Самаре пройдет французская мастерская "Яблоня вежливости"

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Альянс Франсез Самара приглашает горожан в рамках "Яблочного дня на усадьбе" на французскую мастерскую "Яблоня вежливости".Вы сможете выучить (или вспомнить) все самые нужные слова для выражения вежливости на французском, закрепить их в песне и пообщаться с носителем языка Флоранс Трёй! Мероприятие понравится и взрослым и детям!Мероприятие состоится 3 сентября в Самарском литературном музее (ул.Фрунзе, 155) с 16 до 18 ч.