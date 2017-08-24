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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре пройдет фотопикник

24 августа 2017 09:24
77
В Самаре пройдет фотопикник
Фотопикник - это творческие встречи на природе для фотографов и моделей.

Данный формат - это обмен опытом в непринуждённой обстановке, совместное творчество и обязательная полянка с плюшками!
Всё, что вам нужно для участия - хорошее настроение, плед или коврик, фотоаппарат или желание получить новую аватарку.
Встреча пройдёт вечером 27 августа в Загородном парке.

Сбор на лужайке справа в 100 метрах от входа, ближе к закату спустимся к воде.

Время с 17:00 до 20:00, сообщают организаторы в соцсети.

"На лужайке в Загородном парке мы будем отдыхать, говорить о фотографии, делать новые картинки.
Фотопикник - это отличное место, чтобы найти своего творческого партнёра, поэтому приглашаем всех желающих фотографов и моделей!
Мы не задаём специальной темы для моделей, однако интересные образы всегда приветствуются", пишут организаторы.

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