В Самаре пройдет фотопикник

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Данный формат - это обмен опытом в непринуждённой обстановке, совместное творчество и обязательная полянка с плюшками!Всё, что вам нужно для участия - хорошее настроение, плед или коврик, фотоаппарат или желание получить новую аватарку.Встреча пройдёт вечером 27 августа в Загородном парке.Сбор на лужайке справа в 100 метрах от входа, ближе к закату спустимся к воде.Время с 17:00 до 20:00, сообщают организаторы в соцсети."На лужайке в Загородном парке мы будем отдыхать, говорить о фотографии, делать новые картинки.Фотопикник - это отличное место, чтобы найти своего творческого партнёра, поэтому приглашаем всех желающих фотографов и моделей!Мы не задаём специальной темы для моделей, однако интересные образы всегда приветствуются", пишут организаторы.