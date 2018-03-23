В Самаре пройдет фольклорный фестиваль «Волжская мозаика»

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Фестиваль на протяжении многих лет создает широкие возможности для сохранения культурного наследия региона, развития деятельности исполнительских коллективов и солистов, выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. Проведение мероприятия в 2018 году предполагает расширение репертуара его участников произведениями Самарского региона.Цель фестиваля - создание условий, обеспечивающих воспитание, саморазвитие подрастающего поколения, реализацию возможностей одаренных детей и талантливой молодежи через активное приобщение к традиционной народной культуре.Основные задачи:- выявить, развить и поддержать одаренных детей и молодежь – исполнителей народной песни, детей, занимающихся художественно-творческой деятельностью в области фольклора;- сохранить традиции, отражающие культурное своеобразие Самарского области, обогатить педагогический репертуар и опыт творческой деятельности коллективов, в том числе через исполнение народных песен;- поддержать профессиональную деятельность преподавателей, создать возможности для интеграции, творческого сотрудничества, расширения творческих контактов руководителей детских и молодежных творческих коллективов.В фестивале выступят 185 участников в составе фольклорных ансамблей, ансамблей народной песни, солистов (народное пение) из городов Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, муниципальных районов Безенчукский, Волжский, Красноармейский, Сызранский. Возраст участников: от 9 до 22 лет, сообщат пресс-служба облправительства.Фото: youtube.com