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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре пройдет фольклорный фестиваль «Волжская мозаика»

23 марта 2018 16:21
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Цель фестиваля - создание условий, обеспечивающих воспитание, саморазвитие подрастающего поколения, реализацию возможностей одаренных детей и талантливой молодежи через активное приобщение к традиционной народной культуре.
25 марта в 10:00 на базе Детской школы искусств №11 города Самары пройдет VII региональный  фольклорный фестиваль солистов и творческих коллективов образовательных  учреждений искусств и культуры Самарской области «Волжская мозаика».

Фестиваль на протяжении многих лет создает широкие возможности для сохранения культурного наследия региона, развития деятельности исполнительских коллективов и солистов, выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. Проведение мероприятия в 2018 году предполагает расширение репертуара его участников произведениями Самарского региона.

Цель фестиваля - создание условий, обеспечивающих воспитание, саморазвитие подрастающего поколения, реализацию возможностей одаренных детей и талантливой молодежи через активное приобщение к традиционной народной культуре.

Основные задачи:

- выявить, развить и поддержать одаренных детей и молодежь – исполнителей народной песни, детей, занимающихся художественно-творческой деятельностью в области фольклора; 
- сохранить традиции, отражающие культурное своеобразие Самарского области, обогатить педагогический репертуар и опыт творческой деятельности коллективов, в том числе через исполнение народных песен;
- поддержать профессиональную деятельность преподавателей, создать возможности для интеграции, творческого сотрудничества, расширения творческих контактов руководителей детских и молодежных творческих коллективов.

В фестивале выступят 185 участников в составе фольклорных ансамблей, ансамблей народной песни, солистов (народное пение) из городов Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, муниципальных районов Безенчукский, Волжский, Красноармейский, Сызранский. Возраст участников: от 9 до 22 лет, сообщат пресс-служба облправительства. 



Фото:   youtube.com
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