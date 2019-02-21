В Самаре пройдет финал турнира среди школ города «Cybersport Weekend Samara» по киберспортивной дисциплине DotA
21 февраля 2019 14:37
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Основная цель турнира — организация досуга школьников, развитие стратегического мышления и популяризация компьютерного спорта среди молодежи Самары.
DotA 2 имеет самую многочисленную аудиторию в мире. Растут призовые фонды турниров, число игроков и киберспортивных организаций. Матчи топовых профессиональных команд по DotA нередко смотрит большее число людей, чем футбольные дерби!
22 - 24 февраля Открытая студия компании "Открытый код" примет 8 сильнейших команд среди школ Самары по Dota 2. За 3 дня в Студии состоится 13 игр в формате BO1 и Grand Final в формате BO3. В турнире принимают участие игроки 12-18 лет, по пять игроков в команде.
После игр предварительного этапа в финал турнира вышли 8 команд:
- BbYOU-BEGU-DOGONYOU (ЛАП №135)
- Gachivan (Самарский Технический лицей)
- KPbICuD (Самарский лицей информационных технологий)
- SpulaeMulae (МБОУ Школа №87)
- NoWisp (МБОУ Школа №166)
- MI MoSHEM VSE (МБОУ Школа №81)
- Glorious Grave (МБОУ Школа №53)
- CLAY CLOWNS (МБОУ Школа №176).
На платформе Twitch будет вестись прямая трансляция всех игр финального этапа с участием комментаторов. В Самарской области куратором проекта по созданию национальной киберспортивной платформы является губернатор Дмитрий Азаров, он приглашен на церемонию награждения. Также партнером турнира выступил Самарский государственный технический университет, который
заинтересован в привлечении талантливых, технически ориентированных абитуриентов. Ректор СамГТУ Дмитрий Быков также будет на церемонии награждения. Компания «Ростелеком» и Самарский политех выступили партнерами турнира.
Ресторан «Балкан Гриль» будет подкреплять силы игроков, а студия видеопроизводства Zobr.tv 3 осуществлять трансляцию игр и техническую поддержку всего мероприятия.
Информационным партнером открытого чемпионата «Cybersport Weekend Samara» стал интернет-портал «Другой Город».
Открытый турнир среди школ города Самара «Cybersport Weekend Samara» станет началом крупного турнирного движения в рамках проекта
Единой национальной киберспортивной платформы.
Подробная информация о турнире: https://vk.com/cybersportweekend
Адрес проведения: г.Самара, ул. Ульяновская/Ярмарочная, 52/55, третий этаж, «Открытая студия», вход свободный.
Награждение победителей планируется 24 февраля в 17.00, сообщает пресс-служба интернет-журнала "Другой город".
Фото: пресс-служба интернет-журнала "Другой город"
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