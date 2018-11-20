В Самаре пройдет финал конкурса «УМНИК»

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Участниками программы могли стать студенты, аспиранты, молодые ученые от 18 до 30 лет включительно, предлагающие инновационные проекты, по следующим направлениям:- цифровые технологии;- медицина и технологии здоровье сбережения;- новые материалы и химические технологии;- новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;- биотехнологии- ресурсосберегающая энергетика.Конкурс проходит в три этапа:На первом этапе ведется прием заявок, и далее эксперты, среди которых ученые, бизнесмены и представители инновационной инфраструктуры региона, провели отборочные мероприятия — полуфиналы, где из всех проектов выбраны лучшие. Отборочные мероприятия прошли в 10 вузах Самары, Тольятти и на открытом полуфинале, где со своей научной разработкой мог выступить любой желающий.Далее – заявки победителей полуфиналов прошли заочную экспертизу Фонда содействия инновациям в Москве для оценки научной составляющей.И третий – заключительный этап: 79 основателей проектов, прошедших заочную экспертизу, поборются за получение гранта в 500 тыс.руб. в финале конкурса 22 ноября. Победителей будет 17. Их проекты пройдут еще одну экспертную оценку Фонда содействия инновациям. С 2014 года Фондом содействия инновациям поддержан 221 проект из Самарской области на общую сумму 86 млн руб.Конкурс проводится при поддержке Правительства Самарской области. Представительством Фонда содействия инновациям в Самарской области является Региональный центр инноваций StartupSamara, передает пресс-служба облправительства.