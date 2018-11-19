В Самаре пройдет финал Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие»

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В Олимпиаде принимают участие 120 обучающихся 5-6-х классов из 23 регионов России. Общее количество гостей – около 250 человек.Организатором является НОУ ВПО «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет» (г. Москва).Олимпиада проходит с 2003 года и нацелена на изучение истории и культуры, объединение молодежи в деле сохранения отечественного культурного наследия. Тема олимпиады в 2018 году – «Поволжье» и «Народные промыслы».Торжественное открытие Олимпиады состоится 22 ноября 2018 года в актовом зале МБОУ Школы № 12 (ул. Красноармейская, 93 А).В течение двух дней (22 и 23 ноября 2018 года) школьники будут принимать участие в индивидуальных и командных соревнованиях. После окончания соревнований 23 ноября команды участникам предстоит прохождение поисково-исследовательского квеста, организованного на базе экспозиций Самарского областного музея им. П.В. Алабина. Кроме того, для всех гостей олимпиады организованы обзорные экскурсии в музее-усадьбе им. А.Н.Толстого и на территории Иверского монастыря.Торжественная церемония закрытия и награждение победителей Олимпиады состоится 24 ноября 2018 года в Самарской духовной семинарии Самарской Епархии Русской Православной Церкви (ул. Радонежская дом 2).Важным моментом является проведение в финале Олимпиады благотворительной акции. Участники олимпиады приготовили подарки, которые передадут в Приволжский молодежный пансионат инвалидов, вдовам ветеранов войны Самарского областного геронтологического центра, а также детям с нарушением опорно-двигательной системы, передает пресс-служба горадминистрации.