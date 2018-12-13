В Самаре пройдет финал Лиги КВН трудовой молодежи Самарской области

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Правительство Самарской области, Департамент по делам молодежи совместно с движением «Самарский КВН» организуют и проводят игры Самарской областной лиги КВН трудовой молодежи. Самарская областная Лига КВН трудовой молодежи – это социально значимый проект, впервые организованный на территории Самарской области. К участию в играх приглашаются команды КВН предприятий и заводов, организаций и фабрик Самарской области. Путем организации Лиги создается молодежное движение, которое сможет развивать культурное воспитание и творческую деятельность молодых работающих специалистов и объединять широкие массы трудовой молодежи.Дата:15 декабря 2018 г.Начало: 19-00Место проведения: КРЦ «Звезда», г. Самара, Ново-садовая,106 Г.Играют команды:- "Положительный баланс" – ПАО Сбербанк (Поволжский банк)- "Русский трансформатор" – ЗАО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара"- "Центр" – АО "Самаранефтегаз"- "48 дюймов" – АО"Транснефть - Приволга"- "Катя сказала!" – Ассоциация молодых педагогов Поволжского образовательного округа- "ЭлектроДмитрий" – ПАО "МРСК Волги" - "Самарские РС", передает пресс-служба облправительства.