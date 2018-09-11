В Самаре пройдет фестиваль скандинавской ходьбы «Золотые Жигули»

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15 сентября маршрут соревнований будет пролегать по Сокольим горам. 16 сентября состоятся массовые старты на 3 5 и 10 км, семейная эстафета "Три поколения", показательные выступления и мастер-классы. Все участники и победители фестиваля получат медали и кубки.Подробности можно узнать на сайте http://www.samaranordic.com/, а также в группе https://vk.com/samdobrohod, передает пресс-служба горадминистрации.