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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре пройдет фестиваль скандинавской ходьбы «Золотые Жигули»

11 сентября 2018 16:45
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15 и 16 сентября в Самаре на базе учебно-спортивного комплекса «Чайка» в поселке Управлеческий пройдет III областной фестиваль скандинавской ходьбы "Золотые Жигули". Мероприятие проводится при поддержке Министерства спорта Самарской области.

15 сентября маршрут соревнований будет пролегать по Сокольим горам. 16 сентября состоятся массовые старты на 3 5 и 10 км, семейная эстафета "Три поколения", показательные выступления и мастер-классы. Все участники и победители фестиваля получат медали и кубки.

Подробности можно узнать на сайте http://www.samaranordic.com/, а также в группе https://vk.com/samdobrohod, передает пресс-служба горадминистрации. 
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