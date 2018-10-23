В Самаре пройдет фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

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Место проведения: Дворец спорта легкой атлетики по адресу: г. Самара, ул. Физкультурная, д.101, и физкультурно-оздоровительныйкомплекс «Дельфин» по адресу: г. Самара, ул. Академика Платонова, д. 1, корпус 25.К участию в городском фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) допускаютсяжители городского округа Самара основной медицинской группы, имеющие допуск врача, в возрасте от 6 до 70 лет и старше, относящиеся к I – XI ступеням комплекса ГТО соответственно.Участники должны быть зарегистрированы в автоматизированной информационной системе АИС ГТО (сайт – www.gto.ru) и иметь уникальный идентификационный номер (УИН-номер).Дополнительную информацию по регистрации в АИС ГТО можно получить по телефону МАУ г.о. Самара «Олимп» 994-37-02.Программа Фестиваля:11 ноября 2018 года с 10.00 до 14.00 на территории Дворца спорта легкой атлетики по адресу: г. Самара, ул. Физкультурная, д.101.Виды испытаний:-бег на 30м, 60м, 100 м;-бег на 1000м, 1500м, 2000 м, 3000 м;-челночный бег 3х10;-прыжок в длину с разбега (с места);-скандинавская ходьба на 3 км;-смешанное передвижение на 1000м, 2000 м.-стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10м (очки) из «электронного оружия»;-рывок гири 16 кг;-сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (о гимнастическую скамью);-поднимание туловища из положения лежа на спине;-подтягивание из виса на высокой (на низкой) перекладине;-наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (на полу).18 ноября 2018 года с 10.00 до 13.00 старт по адресу: г. Самара, ул. Академика Платонова, д. 1, корпус 25 (физкультурно-оздоровительныйкомплекс «Дельфин»).Виды испытаний:-плавание 50 м;-плавание 25 м, передает пресс-служба администрации Самары.