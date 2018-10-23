В Самаре пройдет фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
23 октября 2018 17:29
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Место проведения: Дворец спорта легкой атлетики по адресу: г. Самара, ул. Физкультурная, д.101, и физкультурно-оздоровительный
комплекс «Дельфин» по адресу: г. Самара, ул. Академика Платонова, д. 1, корпус 25.
К участию в городском фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) допускаются
жители городского округа Самара основной медицинской группы, имеющие допуск врача, в возрасте от 6 до 70 лет и старше, относящиеся к I – XI ступеням комплекса ГТО соответственно.
Участники должны быть зарегистрированы в автоматизированной информационной системе АИС ГТО (сайт – www.gto.ru) и иметь уникальный идентификационный номер (УИН-номер).
Дополнительную информацию по регистрации в АИС ГТО можно получить по телефону МАУ г.о. Самара «Олимп» 994-37-02.
Программа Фестиваля:
11 ноября 2018 года с 10.00 до 14.00 на территории Дворца спорта легкой атлетики по адресу: г. Самара, ул. Физкультурная, д.101.
Виды испытаний:
-бег на 30м, 60м, 100 м;
-бег на 1000м, 1500м, 2000 м, 3000 м;
-челночный бег 3х10;
-прыжок в длину с разбега (с места);
-скандинавская ходьба на 3 км;
-смешанное передвижение на 1000м, 2000 м.
-стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10м (очки) из «электронного оружия»;
-рывок гири 16 кг;
-сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (о гимнастическую скамью);
-поднимание туловища из положения лежа на спине;
-подтягивание из виса на высокой (на низкой) перекладине;
-наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (на полу).
18 ноября 2018 года с 10.00 до 13.00 старт по адресу: г. Самара, ул. Академика Платонова, д. 1, корпус 25 (физкультурно-оздоровительный
комплекс «Дельфин»).
Виды испытаний:
-плавание 50 м;
-плавание 25 м, передает пресс-служба администрации Самары.
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