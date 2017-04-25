В Самаре пройдет фестиваль «Открытие летнего велосезона»

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В мероприятии примут участие сотни любителей велоспорта.В рамках фестиваля колонна велосипедистов проедет по маршруту от площади Славы до Воронежских озер, где будет организована культурно-развлекательная программа.Вторая часть маршрута пройдет от Воронежских озер до поселка Курумоч.Сбор участников фестиваля состоится на площади Славы в 8:30, старт колонны - в 9:30.Подробности мероприятия на сайте www.velosamara.ru, сообщает пресс-служба облправительства.