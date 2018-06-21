В Самаре пройдет ежегодный фестиваль воздушных змеев

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На протяжении 10 лет яркое зрелищное событие привлекает большое количество детей. В этом году в небо поднимутся более 80 стандартных воздушных змеев, а вместе с ними модели в форме сказочных героев и смайликов. Захватывающие полеты, любительские соревнования, дружеская атмосфера – все это и много другое ожидает ребят на площадке образовательного центра.Начало мероприятия в 09.30, сообщает пресс-служба администрации Самары.