В Самаре пройдет дополнительное распределение свободных мест в детсадах

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Дополнительное распределение свободных мест состоится 14 февраля.Для успешного проведения указанной процедуры рекомендуем Вам до 13.02.2017 (включительно) проверить данные, указанные в Вашем заявлении в автоматизированной информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование») (https://es.asurso.ru). В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений Вы можете обратиться в муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ) для внесения необходимых изменений.Обращаем Ваше внимание, что информация об имеющихся в МОО свободных местах по состоянию на 09.02.2017 будет размещена на сайте Департамента образования Администрации городского округа Самара: http://www.depsamobr.samregion.ru в разделе «Новости».Вы имеете право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МОО в порядке убывания предпочтения).Для добавления выбранного дошкольного учреждения в заявление Вы можете обратиться в МФЦ.Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:· наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;- даты регистрации ребенка в электронном реестре;- возраста ребенка по состоянию к 01.09.2016;- направленности группы.О предоставлении места для ребенка в МОО родителям сообщат специалисты МОО в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Самостоятельно с результатами распределения мест можно ознакомиться, обратившись на сайт es.asurso.ru. и заполнив поле индивидуальным номером своего обращения.Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременного обращения для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным в МОО местом (в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте). Необходимо обращаться непосредственно в МОО, в которой ребенку предоставлено место.Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО необходимо обращаться в МФЦ.В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ, сообщает пресс-служба мэрии Самары.