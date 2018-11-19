В Самаре пройдет дискуссия за круглым столом на тему реализации проекта «Великие имена России»

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В Самаре пройдет дискуссия за круглым столом на тему реализации проекта «Великие имена России»



21 ноября 2018 года в 11:00 в Доме журналистов (г.Самара, ул.Самарская, д.179) состоится дискуссия за круглым столом на тему: «Великие имена России». Мероприятие пройдет в рамках совместного проекта газеты «Волжская коммуна» и Самарской областной организации Союза журналистов России при поддержке Правительства Самарской области.



В ходе круглого стола состоится экспертное и публичное обсуждение общественной инициативы по присвоению имен великих соотечественников российским аэропортам. Участники обсудят детали организации и проведения общенационального конкурса по присвоению имен аэропортам, промежуточные итоги голосования; более подробно расскажут о внесших значимый вклад в развитие и становление региона претендентах, чьи имена могут быть присвоены аэропорту Курумоч, о форматах сохранения исторической памяти, создании культурно-исторического брендинга территорий для Самарской области, а также определят влияние проекта на развитие туристического направления губернии в целом.



Среди приглашенных участников: заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Покровский Павел Александрович; директор музея «Самара – космическая» Кузина Елена Михайловна; врио руководителя департамента туризма Самарской области Мальцев Михаил Викторович; депутат Самарской Губернской Думы Кузьмичева Екатерина Ивановна; профессор, доктор исторических наук Кабытов Петр Серафимович; президент Самарского областного общественного фонда «Поволжский историко-культурный фонд» Серкова Мария Михайловна; исполнительный директор Самарского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» Полянскова Наталья Вадимовна; директор регионального Центра социальных проектов «Волонтеры Победы» Андриянов Сергей Васильевич, представители волонтерского движения «Серебряные Волонтеры Самарской области», передает пресс-служба облправительства.