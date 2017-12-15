В Самаре пройдет благотворительный отчетный концерт Студии инклюзивного творчества

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На концерте будут представлены такие направления, как вокал, капоэйра, театральная студия, театр мод, танцевальное и спортивное направления.До начала мероприятия на интерактивных площадках будет работать благотворительная ярмарка мастерской прикладного творчества. Начало работы интерактивных площадок в 16.00.В работе творческой площадки, созданной в январе 2017 года,. Открытая творческая площадка объединила как уже действующие, так и только начинающие проекты, направленные на творческое развитие людей с инвалидностью и без нее в едином процессе, сообщает пресс-служба администрации Самары.