В Самаре пройдет благотворительный аукцион

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Фонд является некоммерческой благотворительной организацией работающей на территории Самарской области. Деятельность благотворительного фонда «Радость» направлена на поддержку социально-незащищенных слоев населения: детей-сирот, одарённых детей, инвалидов, многодетных и приёмных семей.Кроме прямой финансовой помощи малоимущим и многодетным семьям, детским домам и социальным организациям Самарской области, Фондом разрабатываются и реализуются социальные программы, а также программы социальной адаптации для воспитанников детских домов, направленные на их профессиональную ориентацию.Благотворительный аукцион «Самарский» проходит при поддержке Правительства Самарской области и с высочайшего благословения Митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия.Губернатор Самарской области традиционно передаёт лот от своего имени. В благотворительном аукционе «Самарский», как правило, принимают участие более 100 человек. Это, прежде всего, представители бизнеса, деятели культуры и духовенства, меценаты, и др.Аукциону традиционно предшествуют пленэр художников для подготовки своих произведений и ряд выставок. Картины и предметы искусства передаются авторами или владельцами безвозмездно в дар фонду.В январе 2019 года в качестве лотов будут представлены более 40 работ известных художников Москвы, Самары, Тольятти, Сызрани, Симферополя. Особенно интересными для ценителей искусства могут стать произведения Члена Союза Художников России А.А. Баканова и Заслуженного художника Республики Крым А.С.Шуринова.Средства, полученные на аукционах Благотворительного фонда «Радость» будут направлены на:- оплату оказания высокотехнологической медицинской помощи детям Самарской области в рамках постоянно действующей программы «Экстренной помощи» по запросам министерства здравоохранения;- общую помощь многодетным семьям, семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;- закупку материально-технических средств и оборудования в реабилитационные центры для детей, в детские дома, медицинские иобразовательные учреждения Самарской области;– реализацию социальных проектов фонда и содержание социальной гостиницы «Радость» г. Чапаевск, передает пресс-служба облправительства.