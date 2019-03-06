В Самаре пройдет благотворительная лыжная гонка «Спорт во благо»

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23 марта 2019 года в 10.00 в учебно-спортивном центре «Чайка» в п. Управленческий впервые состоится благотворительная лыжная гонка«Спорт во благо», организованная в поддержку детей с синдромом Дауна.Мероприятие проводится СООО «Самарские солнышки» в рамках благотворительного проекта «Спорт во благо».Программой мероприятия запланировано несколько заездов:- 10.00 - старт на 3 км (взрослые и дети от 14, мужчины и женщины);- 10.30 - старт на 1 км (дети до 14 лет, мальчики и девочки);- 10.45 - старт корпоративной эстафеты;- 11.15 - костюмированный пробег FunRun.Для участия в лыжной гонке необходимо в срок до 21 марта заполнить анкету на сайте http://sunny-samara.ru/SVB.Участников забега ожидает горячее питание, а гостей – концерт и развлекательная программа.Подробнее о мероприятии можно узнать «ВКонтакте» на странице группы «Самарские солнышки»: https://vk.com/public68543943 или наофициальном сайте: http://sunny-samara.ru/SVB. передает пресс-служба горадминистрации.