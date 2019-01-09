В Самаре пройдет благотворительная акция «РОЖДЕНИЕ ДОБРА»

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В этом году мероприятие пройдет уже в четвертый раз и состоится 12 января 2019 года с 11:00 до 14:00 в Духовно-просветительском центре «Кириллица» при Кирилло-Мефодиевском соборе (Самара, ул. Ново-Садовая, 260).Организаторы акции - депутат Думы городского округа Самара Александр Чернышев, Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов "Солнечный круг" и Духовно-просветительский центр «Кириллица».В акции примут участие около 500 человек. Это дети и подростки с ментальными нарушениями и их семьи, а также дети-сироты из самарского психоневрологического интерната и других коррекционных учреждений, дети и подростки состоящие в общественных организациях «Парус Надежды», «Дети-Ангелы», «Самарские солнышки», «Кириллица» при Храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, «Ассоциация Десница», «Остров надежды», Студия инклюзивного творчества, Танцевальный коллектив для детей с ОВЗ «Русичи», театр – студия для детей с ОВЗ «Мирок», театр – студия «Вдохновение», Центр развития детей с ОВЗ "Жемчужинка" и из Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулевска и Новокуйбышевска.Для все участников праздника в Духовно-просветительском центре «Кириллица» будет организована «Рождественская ёлка»: песочная анимация, песни, танцы, сценки, игры, конкурсы вместе с самарским театром «Витражи». Также состоится концерт с участием аккордеониста, обладателя золотого кубка Международного форума талантов в Лас-Вегасе Сергея Адайкина и других творческие коллективы.Также для детей покажут спектакль Самарского театра кукол. И состоится вручение благотворительных Рождественских подарков, передает пресс-служба администрации Самары.