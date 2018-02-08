В Самаре пройдет Зимний Грушинский фестиваль

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За полвека своего существования фестиваль превратился туристической бренд Самарской области, в уникальное социокультурное явление, объединяющее тысячи людей по всему свету.Юбилейные мероприятия стартуют 23 и 24 февраля традиционными концертами Зимнего Грушинского фестиваля в Самарской областной филармонии. В фестивале примут участие известные исполнители: Александр Городницкий, Галина Хомчик, Роман Ланкин, Леонид Сергеев, Грушинское трио, Юлия Зиганшина, Павел Пиковский, Алексей Зыков, Ромарио, Анатолий Киреев, Ирина и Андрей Колесниковы, Дмитрий Бинкчентаев, Юрий Карпов, Алексей Аполинаров, Константин Зарубин и др.Гала-концерт «Сверим наши песни» состоится 23 февраля в 19:00, сообщает пресс-служба администрации Самары.