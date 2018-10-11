В Самаре пройдет XXIII Международный фестиваль «Кино-детям»

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Ежегодно фестиваль открывает зрителям новые фильмы духовно-нравственной тематики, талантливую, остроумную анимацию. Девизом фестиваля является крылатая фраза Сергея Михалкова «Сегодня дети – завтра народ».За пять дней фестиваля самарские зрители смогут увидеть лучшие произведения российских и зарубежных кинематографистов.15 октября в 18:00 в Самарской государственной филармонии (ул. Фрунзе, 141) состоится торжественная церемония открытия XXIII Международного фестиваля «Кино – детям».Фестивальные показы и творческие встречи пройдут в 8 городах и более 10 районах Самарской губернии. Основная площадка фестиваля в Самаре – Центр российской кинематографии «Художественный» им. Т. А. Ивановой. Также показы состоятся в городских мультиплексах, Домах культур и школах города. Все мероприятия бесплатные.Программа «Российские премьеры» порадует зрителей такими фильмами, как «Красная шапочка. Онлайн», режиссер заслуженная артистка РФ Наталья Бондарчук; «Прощаться не будем», режиссер Павел Дроздов; «Частное пионерское – 3», режиссер Александр Карпиловский; и многими другими. Киноленту «Золотая рыбка» представит народный артист РФ, режиссер Александр Галибин.Программа также включает в себя патриотические и документальные ленты, а также анимацию для самых маленьких зрителей.В этом году Международный фестиваль «Кино – детям» получил Президентский грант на проведение фестиваля, в рамках которого состоится Всероссийская научно-патриотическая конференция «Документальное кино – в школы» с участием деятелей кинематографии различных регионов России, педагогов, представителей Министерства образования РФ, министерства образования Самарской области.Фильмы, созданные профессиональными кинематографистами, будет оценивать коллективное детское жюри, в состав которого входят представители детских киностудий Самарской области. В свою очередь представителям «взрослого» жюри – известным режиссерам и педагогам, предстоит назвать победителей конкурсной программы «Кино снимаем сами!», в которой представлено более 50 фильмов, созданных юными авторами из разных городов и областей России.19 октября в 15:00 в рамках церемонии закрытии фестиваля в Центре российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой состоится вручение призов лучшим фильмам, передает пресс-служба администрации Самары.