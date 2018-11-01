В Самаре пройдет XXI областной чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»

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Мероприятие пройдет в рамках совместного проекта министерства культуры Самарской области, администрации городского округа Самара, Государственного казенного учреждения самарской области «Дом дружбы народов» и региональной общественной организации «Самарское областное чувашское культурное общество «Пехиль» («Благословение»).Для гостей праздника будет организован фольклорный фестиваль-конкурс, выставка-конкурс чувашских национальных блюд, выставка декоративно-прикладного творчества, фотовыставка, посвященная чувашским национально-культурным мероприятиям, а такжеторжественное награждение победителей областных конкурсов «Чувашская женщина года – 2018», «Лучший СДК Самарской области в деле сохранения чувашской культуры в 2018 году», «Играй, гармонь – 2018».На «Кер сари» приедут участники из Чувашии, Татарстана, Башкирии, Москвы, Екатеринбурга, Ульяновской, Оренбургской и Саратовской областей. Праздник, как и в старину, сегодня стал поистине семейным: приходят семьями с детьми и внуками. У фестиваля за 20 летсложились свои добрые традиции. И в этом году, по традиции, на «Кер сари» приедут те, кому не безразлична культура своего народа, передает пресс-служба облправительства.