В Самаре пройдет XX межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр «СамариУМ – 2018»

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«СамариУМ» - старейший ежегодный фестиваль интеллектуальных игр в Поволжье, 20 лет собирающий знатоков со всей России. В этом году в Самару приедут команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Саранска, Казани, Ульяновска, Уфы, Пензы, Оренбурга, Саратова, Балаково. Самарская область будет представлена командами из Самары и Тольятти.Основная программа фестиваля включает в себя турниры по «Что?Где?Когда?, «Брэйн-рингу» и командной «Своей игре». В качестве развлечения гостям будут предложены турнир по многоборью и познавательная экскурсия по Самаре. Впервые в этом году в рамках фестиваля пройдет Кубок Дружбы, который не только позволит проявить свои интеллектуальные способности, но и завести новые знакомства.По итогам фестиваля определятся команды, которые получат путевки на Чемпионат России среди студенческих и взрослых команд. Фестиваль начнется 8 декабря в 14.15 торжественной церемонией открытия, а завершится 9 декабря в 15.30 награждением победителей и призеров, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: соцсети