В Самаре пройдет Всероссийский слет студенческих поисковых отрядов «Судьба Солдата»

89

Торжественное открытие Всероссийского слета пройдет 15 февраля в Интерактивном парке «Россия – Моя история». В этот день там откроется мультимедийная выставка «Имена из солдатских медальонов», первыми посетителями которой станут студенты-поисковики - участники слета.Экспозиция рассказывает об участниках Великой Отечественной войны, пропавших без вести на полях сражений, чьи судьбы были восстановлены активистами Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в ходе поисковых работ на территории Российской Федерации. В открытии аналогичной выставки в Волгограде 2 февраля 2018 года принял участие Президент России Владимир Путин.Участников студенческих поисковых отрядов на слете ждет насыщенная образовательная программа: они пройдут обучение работе по установлению судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества при помощи электронных баз данных Министерства обороны РФ и архивных документов.Кроме того, врамках мероприятия состоится встреча с основателями студенческого поискового движения Самарской области и экскурсии по музеям и памятным местам города Самары. Организатором слета выступает Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» при поддержке ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва». Мероприятие проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, сообщает пресс-служба облправительства.