В Самаре пройдет Всероссийский форум по промышленному туризму «Ночи над Волгой»

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Открытие форума состоится в первом корпусе Самарского политеха. Форум направлен на изучение молодежью промышленного потенциала Самары через посещение ведущих промышленных и научных предприятий региона. Знакомство с предприятиями области поможет участникам получить представление о работе завода, узнать его технологические особенности от специалистов отрасли.Участники разобьются по направлениям: текст, фото, видео, координатор или арт-перфоманс, и в течение трех дней будут реализовывать медиапродукты на основе информации, полученной в ходе экскурсионной программы.Экскурсии будут проходить все дни Форума. Среди предприятий, открывших двери для молодежи, Молочный комбинат DANONE «Самаралакто», АО «Жигулевское пиво», ООО «Самарский Стройфарфор», Филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Самара» и другие.Спикерами Форума станут эксперты в области промышленного туризма, медиа, турбизнеса и культуры. В рамках Форума пройдет Пленарная сессия, на которой эксперты обсудят текущее состояние промышленного туризма в регионе и пути его дальнейшего развития.Организаторами Форума выступают Самарский политех и «Центр молодежного туризма» – автономная некоммерческая организация по исследованию и развитию молодежного туризма в России, одним из направлений деятельности которой является проект «Ночи над Волгой».Миссия проекта «Ночи над Волгой» – в открытии для молодежи новых возможностей знакомства со своей страной и развитии туризма в городах на Волге. За последние четыре года проектом проведено более 20 молодежных мероприятий на всей территории Поволжья.Открытие форума состоится 29 октября в 16:30 в первом корпусе Самарского политеха по адресу: ул. Первомайская, 18, передает пресс-служба СамГТУ.