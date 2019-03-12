В Самаре пройдет VII открытый областной конкурс ансамблевого музицирования на русских народных инструментах имени А.И.Алло

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Конкурс носит имя Александра Ивановича Алло и продолжает традицию проведения в губернии творческих соревнований, посвященных известным деятелям культуры и искусств Самарского региона. А.И.Алло – заслуженный деятель искусств, талантливый балалаечник, музыкант-просветитель, чья творческая деятельность оставила глубокий след в культурной жизни Самары первой половины XX века. Одним из первых в России он организовал детский оркестр народных инструментов.Главной целью конкурса, который проводится с 2005 года, является популяризация игры на народных инструментах. Участники конкурса – это учащиеся музыкальных школ, школ искусств города Самары и Самарской области, Самарского музыкального училища имени Д.Г.Шаталова. Всех их объединяет высокая профессиональная подготовка, большая вдумчивая работа руководителей с репертуаром и яркое художественное воплощение творческих задач участниками коллективов.13 марта в творческое состязание вступят 21 ансамбль из 13 образовательных учреждений культуры и искусств Самарской области. География участников: города Самара, Сызрань, Тольятти, Новокуйбышевск, Октябрьск, с.Курумоч, п.Черновский Волжского района, передает пресс-служба горадминистрации.