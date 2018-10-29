В Самаре пройдет «Ночь искусств»

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В домах культуры пройдут концертные программы, художественные и танцевальные мастер-классы, творческие встречи с деятелями искусства, видеофильмы, посвященные Дню народного единства.В музее «Детская картинная галерея» пройдут бесплатные экскурсии по выставке детских рисунков, мастер-классы для детей и консультации для родителей, тематические лекции об интересных местах Самары.«Ночь искусств» состоится на трех площадках самарского литературного музея им. М.Горького:- в музее Эльдара Рязанова пройдет квест «Искусство объединяет». Его участники окунуться в атмосферу отечественного кинематографа, изучая предметы музейной экспозиции. Вниманию гостей будут представлены новые экспонаты, поступившие в фонд музея. В завершении квеста гости примут участие в викторине и получат памятные подарки.- на площадке «Горький Центр» музей и языковая студия «Lingvometropolia» организуют мастерскую «Кино, домино и английский язык». Гостей мероприятия ждут: комплекс игр и упражнений для устной речи, оригинальные чарты-подсказки для самостоятельного просмотра кино на английском языке, новая форма просмотра видеороликов.- на усадьбе Алексея Толстого организаторы предлагают погрузиться в мир советского рекламного искусства. На площадке лектория гости будут сравнивать его с поп-артом и узнают о том, как в СССР можно было приобрести дефицитные товары. Гости мероприятия познакомятся с историей советской рекламы и особенностями повседневной жизни 1920-х -60-х гг.В Самарской Публичной Библиотеке пройдет открытие выставки картин творческого союза художников, лекция о стихотворном жанре «пирожки», молодежная интерактивная игра «Самара-топос», этно-квест, выступление самарских поэтов и кинолекторий по картине «Девушка с жемчужной сережкой».В центральной городской детской библиотеке гости мероприятия смогут увидеть яркие танцевальные номера от воспитанников школы ирландского танца «Иридан», принять участие в мастер-классах по изобразительному искусству и игре на музыкальных инструментах, познакомиться с приёмами декоративно-прикладного творчества и создать изящную брошь из фетра. Самарский театр «Лицом к лицу» представит для читателей библиотеки спектакль «Авдотья Рязаночка» режиссёра Марины Адияковой. На протяжении всего мероприятия будет действовать экспозиция народных кукол и книжная выставка «Искусство кино».В центральной городской библиотеке им.Н.К.Крупской пройдет интерактивная программа «Искусство объединяет» посвященная Году Индии в России «Восточная сказка». В программе: мастер-классы «Фурошики», «Другая Индия», лекция и викторина о востоке и его традициях «Культура и традиции Востока», шоу-рассказ об индийских танцах «Магия индийского, танца», медитация в стиле йоги «Йога в библиотеке», выставка-инсталяция «Дыхание Востока».В филиале №8 пройдет перформанс-перевоплощение «Ночь искусств-2018: разворот на 100». В программе: мастер-класс по созданию коллажа по мотивам произведений художников-авангардистов «Власть линии», театральный эскиз – посвящение Сергею Есенину, презентация выставки к юбилею поэта «Ваше слово, товарищ Маяковский», свободный поэтический поединок «Дуэль слова».В филиале №15 - творческая встреча с Михаилом Колесовым - членом творческого Союза Художников России, увлекательные мастер –классы, концертные номера от творческих коллективов (ансамбля песни «Соседушки»).С подробной информацией о мероприятиях можно познакомиться на официальных сайтах учреждений, передает пресс-служба горадминистрации.