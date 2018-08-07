В Самаре пройдет «Ночь физкультурника» – состоится первый легкоатлетический забег «Огни Самары»
7 августа 2018 16:04
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Старт забега состоится на Чкаловском спуске набережной реки Волги. Всем участникам выдадут светодиодные головные фонарики, а на финише – медали. Помимо забега состоится концерт самарских исполнителей, для зрителей – конкурсы и подарки от спонсоров.
Обращаем внимание, что заявки на участие в забеге уже не принимаются – в нем смогут выступить только те, кто зарегистрировался ранее.
Организаторы мероприятия – школа бега и функциональной подготовки Run Studio Samara совместно с министерством спорта Самарской области.
«Во-первых, это первый подобный ночной забег в нашем городе. Во-вторых, мы проводим его накануне Дня физкультурника, делая частью большого спортивного праздника. Можно сказать, что теперь у нас есть и «Ночь физкультурника». В наших планах в будущем расширить
программу этого мероприятия, сделать интересное событие для всех любителей спорта», – отметил и.о. руководителя департамента физкультуры и спорта министерства спорта Самарской области Дмитрий Чесалин.
Напоминаем, что 11 августа 2018 года на Второй очереди набережной реки Волги состоится празднование Дня физкультурника. Подробная программа – на сайте Министерства спорта Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.
«Ночь физкультурника» 10 августа 2018 года:
Программа мероприятия:
20.00 – начало программы
21.30 – открытие соревнований
22.00 – старт забега
22.45 – награждение победителей
23.00 – окончание мероприятия
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