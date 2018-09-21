В Самаре пройдет II форум в сфере туризма «Самара Гостеприимная. Возможности наследия ЧМ»

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Организатором мероприятия выступает городской Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг.Форум проводится ежегодно и в 2018 году направлен на определение вектора развития туризма на территории городского округа Самара с учетом наследия ЧМ-2018.Программой мероприятия запланировано:- пленарное заседание;- экспертная панель;- 4 стратегические сессии по направлениям въездного и внутреннего туризма;- 2 программы обучения (для менеджеров/агентов по продажам туров, экскурсоводов).Подробно с программой форума можно ознакомиться в приложении.Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке https://goo.gl/forms/cgRHsx0S9SwMyjIr1.Дополнительная информация по телефону: 8 (846) 333-58-47, передает пресс-служба администрации Самары.