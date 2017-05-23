В Самаре пройдет II этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
23 мая 2017 18:06
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Команды будут состоять из 8 участников IV-V ступеней комплекса ГТО (11-15 лет), показавших лучшие результаты на I этапе фестиваля. В рамках II этапа пройдут соревнования по различным видам испытаний многоборья ГТО. Так же пройдут конкурсы на лучший проект по продвижению и пропаганде комплекса ГТО.
Местом проведения фестиваля станут спорткомплексы «Ипподром-Арена», «Стара-Загора» и МТЛ Арена».
Церемония открытия состоится 27 мая в 14:00 на стадионе УСК «Стара-Загора», сообщает пресс-служба облправительства.
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