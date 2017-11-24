В Самаре пройдет Форум студенческих объединений

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25 ноября, в субботу, в Самаре в центре StrelkaHall (ул. Вилоновская, 30) с 10.00 до 20.00 пройдет Форум студенческих объединений Самарской области. Мероприятие объединит 200 лидеров студенческих клубов и объединений, инициативных и прогрессивных студентов.В ходе форума будет сформирована дорожная карта студенческого клубного движения Самарской области. Запланирована работа по направлениям «Молодежный бизнес», «Общество», «Межнациональный диалог». Пройдет мастер-класс Александра Улантикова по ораторскому искусству.Встречи с молодежью проведут генеральный директор телеканала «Музыка Первого» Борис Хлуднев (интерактивная лекция «Как стать успешным и заявить о себе?»), международный эксперт по неформальному образованию, тренер по личной эффективности и креативности, IT-предприниматель Анна Фельдман (тренинг-семинар «Как прожить совершенный день?»).В рамках мероприятия откроется экспозиция выставки «Идеальная Самара» студенческого клуба г.Самары, состоится тренинг от федеральной сети школ Go Englishю