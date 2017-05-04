В Самаре пройдет Фестиваль цветов

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Напомним, городской Фестиваль цветов организуется ежегодно, начиная с 2005 года.В текущем году в рамках Фестиваля цветов планируются:- костюмированное шествие, концертная программа;- выставка-продажа цветов, комнатных растений, посадочного материала, товаров для садоводства;- проведение конкурсов на лучший детский костюм;- создание ландшафтных композиций и цветников с участием субъектов малого и среднего предпринимательства;- проведение открытого конкурса ландшафтных дизайнеров.Физическим и юридическим лицам всех форм собственности в рамках открытого конкурса ландшафтных дизайнеров будет предоставлена возможность с 13 июня 2017 года по 17 июня 2017 года создать на фестивальной площадке ландшафтные композиции на тему «Городские цветы».За победу в конкурсе предусмотрены денежные призы: за 1 место – 100,0 тыс. рублей; за 2 место – 60,0 тыс. рублей; за 3 место – 40,0 тыс. рублей.Консультации по вопросам участия в конкурсе ландшафтных дизайнеров на лучшую ландшафтную композицию на тему «Городские цветы» можно получить по телефону: (846) 266-55-97 (контактное лицо - секретарь организационного комитета по подготовке и проведению социально-культурного мероприятия «Фестиваль цветов» Леонид Дюгаев), а также по e-mail: DugaevLV@dbe-samara.ru.Заявки от физических и юридических лиц на выделение презентационных площадок для демонстрации передовых разработок и технологий в озеленении городских территорий и участков для выставки-продажи зеленых насаждений и товаров для садоводства в рамках Фестиваля цветов принимаются Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара до 1 июня 2017 года. Уточнить информацию, касающуюся подачи данных заявок, можно по телефону: (846) 266-54-47 (контактное лицо - Светлана Пшеничникова) или по e-mail: pshenichnikova@dbe-samara.ru.Участие в Фестивале цветов бесплатное.Принять участие в Фестивале цветов приглашают предприятия, индивидуальных предпринимателей, общественные организации, а также клубы цветоводов-любителей, сообщает пресс-служба администрации Самары.