В Самаре проходят торжественные мероприятия, приуроченные к Дню защитника Отечества

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В субботу, 23 февраля регион торжественно отмечает День защитника Отечества. По традиции, в этот день на площади Славы состоялось возложение цветов к горельефу «Скорбящей Матери-Родине». В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане, представители общественных организаций, лидеры конфессий и национально-культурных центров, политических партий, а также воспитанники патриотических клубов и поисковых отрядов. Всего почтить память павших и отдать почести живущим защитникам пришли более 1000 человек.Первыми цветы к Вечному огню возложили Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Глава Самары Елена Лапушкина и спикер Самарской губернской думы Геннадий Котельников.Затем к горельефу подошли участники Великой Отечественной войны и ветераны, представители районных администраций, командования Второй гвардейской общевойсковой армии, руководители правоохранительных органов и силовых структур.Сегодня праздничные мероприятия будут проходить в течение всего дня.В 13:30 на 1-й очереди набережной стартовала военно-патриотическая акция «Готов к защите Отечества». Выступит Государственный ансамбль песни и танца Волжские казаки. Затем самарцы смогут увидеть показательные прыжки с самолета парашютистов ДОСААФ России на точность приземления, отведать блюда армейской полевой кухни и познакомиться с работой интерактивных тематических площадок, среди которых - площадки по автомодельным видам спорта, тир для стрельбы из лука и площадки Самарского окружного казачьего общества. Кроме того, на набережной будут развернуты выставки ретро-автомобилей, военной техники и средств связи, техники МЧС России, Росгвардии, МВД России и ДОСААФ России, спортивных мотоциклов, автомоделей, судомоделей и авиамоделей, а также артефактов времен Великой Отечественной войны.Сегодня в военно-историческом музее Дома офицеров Самарского гарнизона организован День открытых дверей. Для военнослужащих, жителей и гостей Самары будут проведены обзорные тематические экскурсии. На мониторах в экспозиционных залах будут демонстрироваться хроникально-документальные фильмы истории и боевого пути Вооруженных Сил России. В выставочном зале будет развернута передвижная выставка празднования Первой годовщины Красной Армии в Самаре.Завершит плеяду праздничных мероприятий артиллерийский салют. Он начнется в 21:00 на 1-й очереди набережной, передает пресс-служба горадминистрации.