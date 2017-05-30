В Самаре проходят профилактические мероприятия «Внимание — дети! Школьные каникулы»

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Не все взрослые пешеходы знают, что «На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен».Однако, достаточно часто виновниками аварий становятся и водители транспортных средств. Так, 17 мая в Промышленном районе областной столицы произошла трагедия: под колесами грузовика погибла 13-летняя школьница, пересекавшая проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В связи с этим на днях сотрудники отделения пропаганды БДД городской Госавтоинспекции совместно с инспекторами роты №5 полка ДПС и одноклассниками погибшей девочки провели на месте того страшного ДТП профилактическое мероприятие: «Внимание - дети!» с целью привлечения внимания всех участников дорожного движения к проблеме детского травматизма на дорогах.Ученики 5-го класса вручали водителям, пропускающим пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе, памятки и листовки с символикой ГИБДД, а школьников, идущих на учебу «Безопасным маршрутом», поощряли световозвращающими элементами.Кроме того, сотрудники самарской Госавтоинспекции напоминали родителям, что очень важно уже в раннем возрасте заложить ребенку основы сознательного отношения к соблюдению безопасности движения на улицах и дорогах. Самое действенное средство воспитания – это положительный пример взрослых и, прежде всего, родителей.Уважаемые участники дорожного движения! Не оставайтесь равнодушными к поведению детей. Быть может, сделанное ребенку замечание, вовремя протянутая рука помощи, предотвратят беду, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото ГУ МВД России по Самарской области