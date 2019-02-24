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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре проходит зимний фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь"

24 февраля 2019 17:50
178
В
В "Аврора Молл" в эти выходные проходит зимний фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь".

Делимся фото первого дня 23 февраля, передает Волга Ньюс. 
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Комментарии



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