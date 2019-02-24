В Самаре проходит зимний фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь"
24 февраля 2019 17:50
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Делимся фото первого дня 23 февраля, передает Волга Ньюс.
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