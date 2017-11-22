В Самаре проходит встреча Дмитрия Азарова с дольщиками проблемных объектов строительства

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Сейчас проходит встреча главы регионас дольщиками проблемных объектов строительства. Сегодня только учтённых обманутых дольщиков (без членов семей) на территории Самарской области - 3371. Дмитрий Азаров принёс им извинения за мошеннические действия застройщиков и невнимание властей в предыдущие годы."Я не называю этих людей строителями, потому что строитель — это благородная, созидательная профессия. Это мошенники, которые в этой отрасли поживились, обманули людей, присвоили себе чужие средства. Все они за свои действия ответят", - сказал врио губернатора.Как отметил глава региона, необходима четкая работа с застройщиками, которые берутся за достройку проблемных объектов. Это должны быть зарекомендовавшие себя компании. Мы имели печальный опыт, когда объект брала на себя компания, которая своими действиями не исправляла ситуацию, а усугубляла её."Руководители компаний, которые получили компенсационные земельные участки, но распорядились ими по своему усмотрению, без учета законных интересов дольщиков. Если ситуация не будет исправлена, я буду лично вами заниматься, чего бы мне это ни стоило. Я это вам обещаю", - заверил Дмитрий Азаров.По объектам нет простых решений. Средства нужны колоссальные. Приступаем к работе на новом системном уровне, с персональной ответственностью руководителей на местах. Нужно не только удовлетворить потребности граждан, но и наказать тех, кто эти преступления совершил.