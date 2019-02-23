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В Самаре проходит традиционный зимний Грушинский фестиваль, который за годы своего своего существования стал известным на весь мир брендом Самарской области.В гала-концерте "Сверим наши песни" выступают именитые исполнители - Александр Городницкий, Роман Ланкин, Грушинское трио, Вадим и Валерия Мищуковы, Галина Хомчик, Наталья Кучер, Валерия Бокова, Алексей Зыков, Андрей и Ирина Колесниковы, Марина Дмитриева и др.."Зимний Грушинский фестиваль давно стал всенародно любимым брендом региона, - обратился Дмитрий Азаров к поклонникам бардовской песни. - Сегодня выступают удивительные авторы - люди, которые составляют славу и любовь Грушинского фестиваля. Я очень рад, что любимые исполнители сегодня приехали в Самару. Я уверен, что они приедут и летом на знаменитую Грушинскую поляну."В 2019 году Грушинский фестиваль пройдет в первые выходные июля (в 2018году он проводился в августе в связи с ЧМ по футболу)."Популярность фестиваля, несмотря на смену поколений и новые веяния, будет только возрастать, потребность в таком душевном общении становится все больше и больше. Я в этом не сомневаюсь, я это чувствую", - подчеркнул Дмитрий Азаров.Одному из основоположников жанра авторской песни, знаменитому исполнителю, председателю жюри Грушинского фестиваля Александру Городницкому Дмитрий Азаров вручил Почётный знак "За труд во благо земли Самарской"."Полвека жизни - это Грушинский фестиваль. Это лучшие годы моей и нашей с вами жизни, - обратился Александр Городницкий к зрительному залу. - Давно уже этот фестиваль стал достоянием не только Самары и всей России. Нигде в мире больше нет такого фестиваля и не будет!"Александр Городницкий отметил, что задача старших "грушинцев" - передать фестиваль молодому поколению, чтобы "он шагал из столетия в столетие"."Фетиваль - это народное достояние, он был, есть, и пусть живет вечно!", - подчеркнул Городницкий."Зимний Грушинский для меня - возможность встретиться в камерной обстановке с близкими друзьями, - отметила Галина Хомчик. - Это возможность послушать на одной сцене всех исполнителей. Тем более, что на фестивале звучат новые имена, в которые влюбляются с первых выступлений", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.