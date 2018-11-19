В Самаре проходит региональный форум "Будь мамой,оставайся собой! Секреты твоего успеха"

153

Он собрал самых активных, успешных женщин Самарской области, многодетных матерей, специалистов в отрасли социально-демографической политики.Работа выстроена по 5 секциям.На них мамы обсудят:- Как совмещать успешную карьеру и материнство.- Как создать start up, находясь в декретном отпуске.- Как заметить в ребёнке талант и вырастить чемпиона.- Какие возможности открывает волонтерство, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.