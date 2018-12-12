В Самаре проходит презентация Проекта "Инклюзивное движение России

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Проект представляет, директор региональной молодежной обществ. организации "Инклюзивный клуб добровольцев".Заместитель министра"Самарская_область является передовым регионом, где отрабатываются все партнерские проекты с социально-ориентированными НКО. Практики, реализуемые в СО, в т.ч. по инклюзивному образованию, используются для внедрения и в других регионах страны. Проект Алексея Транцева "Инклюзивный клуб добровольцев" выиграл Президентский_Грант! Цель этого проекта-помочь людям с ОВЗ реализовать творческие способности