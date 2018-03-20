В Самаре проходит обучение стюардов на ЧМ 2018 по программе специальной подготовки Российского футбольного союза
20 марта 2018 20:16
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Обучение по программе специальной подготовки состоит из теоретических и практических занятий. Обучают теории будущих стюардов в Самарском государственном университете путей сообщения. Специалисты проводят занятия в течение 20 часов по нормативно-правовому регулированию обеспечения безопасности и охраны общественного порядка при проведении спортивных мероприятий, созданию и
обеспечению безопасной среды на спортивных мероприятиях, оказанию первой помощи и т.д. Обучение проводят специалисты из Самарского учебного центра Федеральной противопожарной службы, Поисково-спасательной службы Самарской области, СамГУПСа, СГСПУ,
Самарского университета.
Вторым этапом обучения являются практические занятия, которые проходят в течение 7 часов. Занятия проходят на стадионе «Металлург». Там будущие стюарды знакомятся с устройством стадиона, проигрывают возможные во время матча ситуации. После этого стюарды попробуют свои силы на на официальном футбольном матче команды «Крылья Советов».
22 марта состоится практическое занятие. На нем кандидаты в стюарды будут изучать расположение ключевых пунктов спортивного объекта, систему безопасности. Проведут личный осмотр граждан. Обучать будущих стюардов будет Тагир Измайлович Хусаинов, заместитель генерального директора по безопасности футбольного клуба «Крылья советов».
Набор стюардов продолжается. Подать заявку можно на сайте якоманда.рф сообщает пресс-служба СДМ.
Фото: пресс-служба СДМ
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