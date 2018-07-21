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Его цель - привлечь активных горожан к благоустройству дворовых территории.
Елена Лапушкина приняла участие в фестивале "Дерево" в Загородном парке
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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре проходит обучающий фестиваль «Дерево»

21 июля 2018 16:13
288
Гости независимо от возраста участвуют в мастер-классах по изготовлению деревянных наличников, кормушек, игрушек, расписывают поделки и выжигают по дереву.
В субботу, 21 июля, в Загородном парке открылся обучающий фестиваль «Дерево», на котором состоялась презентация нового городского проекта благоустройства дворовых территорий «Твой конструктор двора».

Познакомиться с работой площадок и освоить азы плотницкого дела в первый день работы фестиваля пришла Глава Самары Елена Лапушкина.

Организатор фестиваля Анастасия Кнор рассказала Главе города о работе каждой из двух зон – детской и взрослой. Так на детской площадке опытные мастера учат ребят изготовлению деревянных игрушек, значков и кухонных подставок под посуду. На взрослой площадке гостям фестиваля предлагают смастерить кормушки для белок и скворечники из экологически чистых материалов. По словам организаторов, за два дня проведения фестиваля планируется изготовить 40 кормушек для белок и разместить их на территории парка. Другие изготовленные поделки участники фестиваля заберут с собой в качестве сувенира.

«Деление на зоны получилось очень условное: и детки, и взрослые с удовольствием посещают обе зоны и активно участвуют в работе каждой из 12 представленных площадок. Гости независимо от возраста участвуют в мастер-классах по изготовлению деревянных наличников, кормушек, игрушек, расписывают поделки и выжигают по дереву», - пояснила Анастасия Кнор.

Также на одной из площадок разместился тактильный сад для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«С выходными фестиваль не закончится – сегодня мы запускаем проект «Твой конструктор двора». В рамках проекта в микрорайонах города пройдут «открытые мастерские», на которых жители смогут также научиться основам плотницкого дела и изготовить что-то интересное. Они сами решат, что оставить на память о проекте на территории своего двора. Например, жители Куйбышевского и Красноглинского районов уже сегодня сказали, что хотят сделать лавочки и столик для игры в шахматы», - сказала Елена Лапушкина.

Также глава города добавила, что наиболее активные дворы, которые определятся в ходе рейтингового голосования 9 сентября, получат 100 тыс. рублей на благоустройство.

Проект «Твой конструктор двора» нацелен на развитие городской среды и поддержку активных жителей города.

По инициативе Дмитрия Азарова в 2012-2015 годах в Самаре с успехом была реализована городская программа «Двор, в котором мы живем». Активные жители детально разрабатывали и защищали на общественных комиссиях свои проекты, в результате этой работы сотни дворов в Самаре были комплексно благоустроены. Стоит отметить, что опыт Самары по поддержке гражданских инициатив по созданию комфортной городской среды позже был использован при подготовке Президентского проекта «Формирование комфортной городской среды», передает пресс-служба администрации Самары.

 
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Комментарии



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