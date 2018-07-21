В Самаре проходит обучающий фестиваль «Дерево»
21 июля 2018 16:13
288
Познакомиться с работой площадок и освоить азы плотницкого дела в первый день работы фестиваля пришла Глава Самары Елена Лапушкина.
Организатор фестиваля Анастасия Кнор рассказала Главе города о работе каждой из двух зон – детской и взрослой. Так на детской площадке опытные мастера учат ребят изготовлению деревянных игрушек, значков и кухонных подставок под посуду. На взрослой площадке гостям фестиваля предлагают смастерить кормушки для белок и скворечники из экологически чистых материалов. По словам организаторов, за два дня проведения фестиваля планируется изготовить 40 кормушек для белок и разместить их на территории парка. Другие изготовленные поделки участники фестиваля заберут с собой в качестве сувенира.
«Деление на зоны получилось очень условное: и детки, и взрослые с удовольствием посещают обе зоны и активно участвуют в работе каждой из 12 представленных площадок. Гости независимо от возраста участвуют в мастер-классах по изготовлению деревянных наличников, кормушек, игрушек, расписывают поделки и выжигают по дереву», - пояснила Анастасия Кнор.
Также на одной из площадок разместился тактильный сад для людей с ограниченными возможностями здоровья.
«С выходными фестиваль не закончится – сегодня мы запускаем проект «Твой конструктор двора». В рамках проекта в микрорайонах города пройдут «открытые мастерские», на которых жители смогут также научиться основам плотницкого дела и изготовить что-то интересное. Они сами решат, что оставить на память о проекте на территории своего двора. Например, жители Куйбышевского и Красноглинского районов уже сегодня сказали, что хотят сделать лавочки и столик для игры в шахматы», - сказала Елена Лапушкина.
Также глава города добавила, что наиболее активные дворы, которые определятся в ходе рейтингового голосования 9 сентября, получат 100 тыс. рублей на благоустройство.
Проект «Твой конструктор двора» нацелен на развитие городской среды и поддержку активных жителей города.
По инициативе Дмитрия Азарова в 2012-2015 годах в Самаре с успехом была реализована городская программа «Двор, в котором мы живем». Активные жители детально разрабатывали и защищали на общественных комиссиях свои проекты, в результате этой работы сотни дворов в Самаре были комплексно благоустроены. Стоит отметить, что опыт Самары по поддержке гражданских инициатив по созданию комфортной городской среды позже был использован при подготовке Президентского проекта «Формирование комфортной городской среды», передает пресс-служба администрации Самары.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
21 июля 2018 16:13
Гости независимо от возраста участвуют в мастер-классах по изготовлению деревянных наличников, кормушек, игрушек, расписывают поделки и выжигают по дереву. Социум
287
21 июля 2018 15:49
Теперь в правительстве появился рычаг воздействия на нефтяников: если цены на бензин начнут расти, это станет финансово невыгодно для нефтяников. Социум
257
21 июля 2018 15:41
Сейчас за разговор по телефону во время управления автомобилем штраф составляет 1,5 тысячи рублей. Социум
266
Здравоохранение
20 июля 2018 16:29
Наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС. Здравоохранение
291
20 июля 2018 15:36
По уровню поражённости ВИЧ-инфекцией Самарская область сместилась с третьего на пятое место в РФ среди регионов. Здравоохранение
260
19 июля 2018 19:32
Сегодня ведомственные награды получили главный врач чемпионата Армен Бенян и замминистра Татьяна Сочинская. Здравоохранение
330
Новости медицины
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
78
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
419
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
309
Туризм
20 июля 2018 13:18
Рейтинг подготовлен по результатам опроса туристов в социальных сетях. Туризм
154
19 июля 2018 11:24
Самым женским можно назвать маршрут «Москва — Рим». Туризм
218
11 июля 2018 13:25
Ростуризм опубликовал обновленный черный список гостиниц, завышающих цены в период Чемпионата мира по футболу. Туризм
480
Образование
19 июля 2018 12:30
По окончанию школы ее выпускники получат сертификат на 4 образовательных кредита. Образование
199
17 июля 2018 11:47
В Рособрнадзоре назвали возраст самого старшего участника ЕГЭ- 2018. Образование
311
12 июля 2018 16:02
«Конкурс грантов Росмолодежи – это еще одна возможность для развития не только образовательных организаций, но и для самой молодежи. Такой... Образование
450
Культура
21 июля 2018 11:40
На нем музыканты будут играть для гуляющих. Культура
279
21 июля 2018 10:53
Он в течение двух дней состоится на набережной Волги. Культура
265
21 июля 2018 09:20
Он пройдет 21-22 июня в помещениях Музея Модерна. Культура
292
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
876
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1128
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1128
Видео
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
476
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
532
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
701
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2257
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2704
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1194
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1152
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1103
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2811
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1877
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3051
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
372
Мероприятия