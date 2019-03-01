В Самаре проходит общественное голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды»

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«Общественные обсуждения по проектам, вошедшим в шорт-лист, проходили очень активно, была видна заинтересованность людей в их реализации. Я надеюсь, что самарцы сегодня проявят энтузиазм и придут отдать свои голоса за пространства, которые, по их мнению, должны быть благоустроены уже в этом году», - сказала Елена Лапушкина.Также глава города обратила внимание на то, что в этом году было принято решение проводить голосование в течение трех дней – в выходные с 1 по 3 марта.«Мы приняли такое решение для того, чтобы у жителей была возможность выбрать максимально удобное для них время, прийти в любой пункт голосования вне зависимости от места прописки и высказать свое мнение».Всего в Самаре организован 41 пункт, где проходит народное голосование по выбору общественных пространств для благоустройства. Один из них расположен в школе №154 в Промышленном районе Самары. Стоит отметить, что рядом с этим учебным заведением расположен сквер «Солнечная поляна» - победитель рейтингового голосования в прошлом году. Территория сквера была облагорожена по инициативе жителей, в разработке дизайн-проектов принимали активное участие и старшеклассники. Сегодня ребята активно выбирали другие общественные пространства, которые также могут быть благоустроены. Например, территории рядом с храмовым комплексом Кирилла и Мефодия.«Мне очень важно благоустройство района, в котором я живу. Я часто хожу вокруг территории этого храма и хочу, чтобы там стало красиво, чтобы было приятно гулять», - говорит ученик школы №154 Владислав Казаркин.Сразу три территории в Октябрьском районе по итогам общественных обсуждений попали в список объектов для рейтингового голосования, среди них выделяется сквер Фадеева на пр. Ленина, 1. Жители дома, который в 70-ые годы был построен по распоряжению главного конструктора РКЦ «Прогресс» Дмитрия Козлова, сегодня проголосовали одними из первых. В год 100-летия со дня рождения легендарного конструктора жители выступили с инициативой благоустроить сквер около «козловского» дома.«В сквере всегда много отдыхающих: и детей, и спортсменов. Это прекрасное место для семейного отдыха, но пора его территорию облагородить. Я внимательно изучила проект, если наш сквер выиграет - будет хорошо для всего города. Люди активно голосуют, хотят сделать свой город красивым, аккуратным», - говорит Евгения Долгова, житель дома пр. Ленина, д.1.Напомним, что по итогам первого этапа на рейтинговое голосование были вынесены 20 объектов. Среди них - Воронежские озера, сквер имени Фадеева, Крымская площадь, Ерик Парк в микрорайоне Волгарь, бульвар Металлургов и площадь Мочалова, сквер Речников, а также территория, прилегающая к храму Кирилла и Мефодия.Для того, чтобы выбрать общественное пространство, которое будет обновлено уже в этом году, жителям города старше 14 лет необходимо с паспортом прийти в один из пунктов голосования. С адресами мест проведения голосования можно ознакомиться здесь, передает пресс-служба горадминистрации.