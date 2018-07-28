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В Самаре проходит митинг против пенсионной реформы: фото

28 июля 2018 11:24
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В Самаре проходит митинг против пенсионной реформы Он организован в сквере «Родина».
Он организован в сквере «Родина».

В субботу, 28 июля, в Самаре проходит митинг против повышения пенсионного возраста. Он организован в сквере «Родина» на Безымянке и стартовал в 11:00. Как сообщалось ранее, митинг согласован. По планам митинг продлится два часа. Уже собралось немало народу, сообщает корреспондент НИА "Самара".

Также сегодня проходит митинг в Новокуйбышевске и в Тольятти. Организатор - местное отделение КПРФ.
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