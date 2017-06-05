В Самаре проходит мероприятие «Внимание! Велосипедист!»

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С начала велосезона на дорогах областной столицы произошло 6 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, один пострадавший - несовершеннолетний. 12-летний подросток, нарушивший ПДД, столкнулся с легковым автомобилем, получил травмы и был госпитализирован.Госавтоинспекция напоминает: сев за руль велосипеда, вы становитесь полноправным участником дорожного движения и обязаны соблюдать требования Правил дорожного движения.С целью снижения аварийности, сотрудники самарской Госавтоинспекции, представители клуба «ВелоСамара» и инспектора отдела по делам несовершеннолетних провели профилактическое мероприятие «Внимание! Велосипедист!». Представители клуба разъяснили начинающим велосипедистам о мерах, принимаемых для безопасного вождения, и на собственном примере разобрали ошибки, происходящие на дороге.Только за первый час мероприятия инспектора ДПС остановили более десяти водителей велотранспорта, нарушивших требования ПДД. Полицейские напомнили юным «веловодителям» о правилах безопасного движения и подарили ребятам памятки по безопасному поведению на дороге. В свою очередь, велосипедисты пообещали правоохранителям неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, сообщает облМВД.