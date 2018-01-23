В Самаре проходит городской открытый конкурс фотографии «Самарский взгляд 2017»

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С 19 января 2018 года по 12 февраля 2018 года в Самаре проходит VIII городской открытый конкурс фотографии «Самарский взгляд 2017», целью которого является знакомство широкой аудитории с современной Самарой, поощрение творческой активности фотографов и повышение их мастерства.Конкурс фотографии «Самарский взгляд» ежегодно привлекает фотографов со всей России и из-за рубежа. Уровень конкуренции и качество работ участников очень высокий. Победа в открытом конкурсе «Самарский взгляд» является престижной наградой, как для любителей, так и для профессиональных фотографов.Стоит отметить, что председатель жюри конкурса Владимир Вяткин - фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», обладатель самого престижного в фотожурналистике приза Golden Eye и трех золотых медалей World Press Photo, преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения.До 12 февраля 2018 г. оргкомитет конкурса принимает заявки и фотоработы по следующим номинациям:«События»«Настроение города»«Люди и повседневная жизнь»«Природа»«Другая реальность»«Коммерческая фотография»«Спорт»Победители в каждой номинации награждаются дипломами, медалями и памятными подарками. По итогам конкурса присуждаются 2 (две) главные премии: одна за лучшую пресс фотографию и одна за лучшую художественную фотографию.В рамках конкурса также будет вручен специальный приз «Город, который любит футбол» от администрации Самары.Информацию об условиях проведения конкурса (положение о конкурсе, анкета участника) можно найти на сайте областного Союза журналистов www.sjrs.ru и на сайте Союза фотохудожников России www.photounion.ru.Дополнительную информацию об условиях проведения конкурса можно получить в Оргкомитете по телефону: (846) 332-68-39 – Танзиля Аглиулина, руководитель пресс-службы СООСЖР, координатор конкурса, сообщает пресс-служба администрации Самары.