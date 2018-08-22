В Самаре проходит городской этап областного форума «Серебряный возраст»

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Основными участниками форума стали пожилые люди и граждане с ограниченными возможностями здоровья, ведущие активный образ жизни и успешно реализовавшие себя в творчестве, декоративно-прикладном искусстве и общественной жизни. Пообщаться с представителями старшего поколения и познакомиться с работой интерактивных площадок приехала глава Самары Елена Лапушкина.Городской форум проводится в два этапа, первый из которых – районный, завершился в июле. Общегородской этап будет проходить три дня – 21, 22, и 23 августа. За эти дни участники форума станут участниками круглого стола «Активно жить, примером быть», в рамках которого презентуют лучшие практики и эффективные социальные технологии по работе с гражданами пожилого возраста, примут участие в работе тематических площадок и выставок декоративно-прикладного творчества, проведут зарядку под открытым небом и выступят на концерте художественной самодеятельности. Лучшие мастера и активные участники примут участие в заключительном этапе областного социального форума «Серебряный возраст».«Сегодня здесь собрались очень талантливые, трудолюбивые и добрые люди. За ваше неравнодушие, желание всегда развиваться и идти вперед каждому из вас хочется сказать самые искренние слова благодарности. Продолжайте делиться с подрастающим поколением своим опытом и неиссякаемой жизненной энергией», - обратилась к собравшимся Елена Лапушкина.В завершении глава Самары вручила памятные подарки самым активным участникам городского форума, передает пресс-служба администрации Самары.