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Основная цель соревнований - повышение квалификации учащихся и молодых специалистов по направлениям, связанным с защитой информации, акцентирование внимания на вопросах подготовки кадров в данной сфере, формирование положительного образа современного спец
В Самаре проходит финал соревнований в области информационной безопасности VolgaCTF
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В Самаре проходит финал соревнований в области информационной безопасности VolgaCTF

18 сентября 2018 22:52
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Основная цель соревнований - повышение квалификации учащихся и молодых специалистов по направлениям, связанным с защитой информации, акцентирование внимания на вопросах подготовки кадров в данной сфере, формирование положительного образа современного спец
В финале соревнований VolgaCTF, который в эти дни проводится в самарском отеле "Холидей-Инн", участвуют команды из Самары, Москвы, Казани, Саратова, Чебоксар, Ижевска, Екатеринбурга, Новосибирска, а также из Австрии, Вьетнама, Белоруссии, Тайваня и Марокко. Кроме того, в качестве гостей приехали специалисты из Ижевска, Саратова, Москвы, военнослужащие научной роты №5 сухопутных войск Министерства обороны РФ, команда из Высшей школы МВД (Краснодар).

VolgaCTF - один из крупнейших российских ежегодных кибертурниров, привлекающий внимание студенческой молодежи всего мира. "Это наш доморощенный студенческий турнир, - говорит врио заместителя председателя правительства - руководителя департамента информационных технологий Станислав Казарин. - Его целью изначально было выявление лучших вузов в сфере информационных технологий по ПФО. Но идея, заложенная в этих соревнованиях, привлекла внимание многих будущих специалистов IT. И уже в 2015 году соревнования получили статус международных. Организаторами являются правительство Самарской области и Самарский национальный исследовательский университет. В этом году в отборочном заочном туре приняли участие 1097 команд из 87 стран, из них - 197 российских команд".

Основная цель соревнований - повышение квалификации учащихся и молодых специалистов по направлениям, связанным с защитой информации, акцентирование внимания на вопросах подготовки кадров в данной сфере, формирование положительного образа современного специалиста в области защиты информации.

Об этом на итоговой стратегической сессии "Стратегия лидерства" говорил глава региона Дмитрий Азаров. "Для обеспечения цифровой экономики кадрами нужно ежегодно готовить более 5,7 тысячи IT-специалистов. От уровня подготовки кадров, информационной безопасности зависит экономическое развитие региона в целом. Быстро меняющиеся технологии требуют иного подхода как к структуре и качеству подготовки кадров, так и к компетенциям уже работающих специалистов", - подчеркнул он.

"Нам крайне интересно и полезно участвовать в этих играх, - сказал командир научной роты, капитан Ярослав Фещенко. - Обеспечение информационной безопасности входит в задачи, поставленные перед нашим подразделением. И нам просто необходимо быть в курсе последних достижений в этой сфере".

Помимо соревновательной программы, в рамках VolgaCTF пройдут лекции и семинары. Перед участниками выступят представители крупнейших IT-компаний России и зарубежья, таких, как "Лаборатория Касперского", "Ростелеком Solar", Positive Technologies, Digital Security, "Газинформсервис", ", Positive Technologies, Digital Secur", Positive Technologies, Digital Security, "Газинформсервис", ity, "Газинформсервис", команда Har", Positive Technologies, Digital Security, "Газинформсервис", dwar", Positive Technologies, Digital Security, "Газинформсервис", e Village, Lockpick Village.

Спикеры представят кейсы из жизни центров кибербезопасности, рассмотрят механизмы противодействия атакам на промышленные предприятия. Представители МИД РФ организуют практический семинар "Имиджевые аккаунты стран мира: цифровая дипломатия через позитив".

Несколько неожиданной новинкой нынешнего соревновательного сезона стало видеопоздравление и напутствие в режиме онлайн директора департамента информации и печати, официального представителя МИД России Марии Захаровой. "Мир сегодня быстро развивается, - отметила она. - Стремительно развивается и сфера информационных технологий. Возможность быть полностью информированным во всех направлениях означает для нас быть свободным от какого-либо влияния извне. И необходимо соответствовать и даже опережать темпы развития IT. Наряду с несомненными плюсами этой отрасли, есть и значительные минусы. К ним относятся различные фейки и кибератаки, им должны противостоять наши специалисты, которых мы видим среди участников соревнований в Самаре", передает Волга Ньюс
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Комментарии



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