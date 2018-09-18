В Самаре проходит финал соревнований в области информационной безопасности VolgaCTF
18 сентября 2018 22:52
80
VolgaCTF - один из крупнейших российских ежегодных кибертурниров, привлекающий внимание студенческой молодежи всего мира. "Это наш доморощенный студенческий турнир, - говорит врио заместителя председателя правительства - руководителя департамента информационных технологий Станислав Казарин. - Его целью изначально было выявление лучших вузов в сфере информационных технологий по ПФО. Но идея, заложенная в этих соревнованиях, привлекла внимание многих будущих специалистов IT. И уже в 2015 году соревнования получили статус международных. Организаторами являются правительство Самарской области и Самарский национальный исследовательский университет. В этом году в отборочном заочном туре приняли участие 1097 команд из 87 стран, из них - 197 российских команд".
Основная цель соревнований - повышение квалификации учащихся и молодых специалистов по направлениям, связанным с защитой информации, акцентирование внимания на вопросах подготовки кадров в данной сфере, формирование положительного образа современного специалиста в области защиты информации.
Об этом на итоговой стратегической сессии "Стратегия лидерства" говорил глава региона Дмитрий Азаров. "Для обеспечения цифровой экономики кадрами нужно ежегодно готовить более 5,7 тысячи IT-специалистов. От уровня подготовки кадров, информационной безопасности зависит экономическое развитие региона в целом. Быстро меняющиеся технологии требуют иного подхода как к структуре и качеству подготовки кадров, так и к компетенциям уже работающих специалистов", - подчеркнул он.
"Нам крайне интересно и полезно участвовать в этих играх, - сказал командир научной роты, капитан Ярослав Фещенко. - Обеспечение информационной безопасности входит в задачи, поставленные перед нашим подразделением. И нам просто необходимо быть в курсе последних достижений в этой сфере".
Помимо соревновательной программы, в рамках VolgaCTF пройдут лекции и семинары. Перед участниками выступят представители крупнейших IT-компаний России и зарубежья, таких, как "Лаборатория Касперского", "Ростелеком Solar", Positive Technologies, Digital Security, "Газинформсервис", ", Positive Technologies, Digital Secur", Positive Technologies, Digital Security, "Газинформсервис", ity, "Газинформсервис", команда Har", Positive Technologies, Digital Security, "Газинформсервис", dwar", Positive Technologies, Digital Security, "Газинформсервис", e Village, Lockpick Village.
Спикеры представят кейсы из жизни центров кибербезопасности, рассмотрят механизмы противодействия атакам на промышленные предприятия. Представители МИД РФ организуют практический семинар "Имиджевые аккаунты стран мира: цифровая дипломатия через позитив".
Несколько неожиданной новинкой нынешнего соревновательного сезона стало видеопоздравление и напутствие в режиме онлайн директора департамента информации и печати, официального представителя МИД России Марии Захаровой. "Мир сегодня быстро развивается, - отметила она. - Стремительно развивается и сфера информационных технологий. Возможность быть полностью информированным во всех направлениях означает для нас быть свободным от какого-либо влияния извне. И необходимо соответствовать и даже опережать темпы развития IT. Наряду с несомненными плюсами этой отрасли, есть и значительные минусы. К ним относятся различные фейки и кибератаки, им должны противостоять наши специалисты, которых мы видим среди участников соревнований в Самаре", передает Волга Ньюс.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
18 сентября 2018 22:52
Основная цель соревнований - повышение квалификации учащихся и молодых специалистов по направлениям, связанным с защитой информации, акцентирование внимания на... Социум
75
18 сентября 2018 18:27
Участники мероприятия получили дипломы и подарки от филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и регионального оргкомитета #ВместеЯрче. Социум
180
18 сентября 2018 17:49
Социум
154
Здравоохранение
18 сентября 2018 12:51
В рамках ее состоится профилактическая акция. Здравоохранение
158
18 сентября 2018 12:40
Консультацию проведёт врач акушер–гинеколог. Здравоохранение
144
17 сентября 2018 15:46
Мобильный комплекс создан на основе многосекционного изотермического фургона автомобиля КАМАЗ, оснащен системами жизнеобеспечения, необходимой медицинской... Здравоохранение
175
Новости медицины
4 сентября 2018 19:17
Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
281
21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
203
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
1012
Туризм
17 сентября 2018 12:50
Ведомство продолжит выполнять свои функции. Туризм
226
5 сентября 2018 13:18
Предложения рассматривают в правительстве. Туризм
380
5 сентября 2018 09:26
Самыми популярными на отдыхе запросами в Интернете стали "ром" и "супермаркет", а дома — "пицца" и "кинотеатр". Туризм
336
Образование
18 сентября 2018 10:24
Самарская молодежь снова приглашается к участию в двухмесячной образовательной программе. Образование
149
17 сентября 2018 12:39
В Роспатенте зарегистрирован товарный знак университета. Образование
319
15 сентября 2018 11:03
В мероприятии примут участие около 2400 первокурсников девяти вузов города. Образование
400
Культура
18 сентября 2018 16:35
Солистами станут новые яркие певцы, молодое поколение артистов Волжского хора. Культура
122
18 сентября 2018 15:52
В адрес фестиваля «Соль Земли» пришло около 200 работ, в конкурсную программу вошли 50 документальных картин. Культура
123
18 сентября 2018 11:55
Цель праздника – обратить внимание общественности на проблему исчезновения популяции этого хищника. Культура
164
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
285
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1267
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1498
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
374
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15086
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
439
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
612
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
690
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1045
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
596
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
693
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1675
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1186
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1289
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1243
Мероприятия